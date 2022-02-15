Эстонский наркоконтрабандист получил шесть лет колонии в России

Эстонский наркоконтрабандист получил шесть лет колонии в России Новости
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Кингисеппский суд приговорил контрабандиста наркотических веществ из Эстонии к шести годам колонии строгого режима в России.

В августе прошлого года мужчина пересек границу своей страны и приобрел на территории Ивангорода наркотики. После этого он отправился обратно в Эстонию. Там он был задержан сотрудниками пограничной службы.

Наркотические вещества были обнаружены в куртке эстонца, сообщает News Of Russia. Теперь мужчине предстоит отбыть наказание в виде шести лет и двух месяцев колонии. Свою вину гражданин полностью признал.

 
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