Эстония призвала союзников по НАТО выделить дополнительную помощь Украине

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Страны Североатлантического альянса должны выслать Украине дополнительную помощь. С таким призывом выступила глава эстонского правительства Кая Каллас.
В частности, это требование касается Германии, уточнила политик. Каллас уточнила, что несмотря на свои размеры, Эстония предоставила Украине в разы больше помощи, чем ФРГ.
«Мы страна с населением всего 1,3 млн человек. Мы в 65 раз меньше Германии. И мы предоставили в шесть раз больше военной помощи, чем Германия», — приводит слова Каллас агентство DPA.
Глава кабмина не доверяет словам Берлина о том, что страна больше не может оказать помощь Киеву. Сама Эстония передала Украине практически все, что было в резерве, уточнила Каллас.
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