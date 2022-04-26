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    Эстония призвала союзников по НАТО выделить дополнительную помощь Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Эстония призвала союзников по НАТО выделить дополнительную помощь Украине

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    globallookpress.com/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

    Страны Североатлантического альянса должны выслать Украине дополнительную помощь. С таким призывом выступила глава эстонского правительства Кая Каллас.

    В частности, это требование касается Германии, уточнила политик. Каллас уточнила, что несмотря на свои размеры, Эстония предоставила Украине в разы больше помощи, чем ФРГ.

    «Мы страна с населением всего 1,3 млн человек. Мы в 65 раз меньше Германии. И мы предоставили в шесть раз больше военной помощи, чем Германия», — приводит слова Каллас агентство DPA.

    Глава кабмина не доверяет словам Берлина о том, что страна больше не может оказать помощь Киеву. Сама Эстония передала Украине практически все, что было в резерве, уточнила Каллас.

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