Эстония может зимой столкнуться с жестким дефицитом газа

Представители компании «Эстонский газ» (Eesti Gaas) открыто выразили сомнение, что власти страны смогут найти возможность подготовиться к следующему отопительному сезону и запастись необходимым количеством газа, сообщает REGNUM со ссылкой на эстонский гостелеканал ETV.
Специалисты сомневаются в возможности реализовать в порту Палдиски план строительства СПГ-терминала. План, скорее всего, будет сорван, и властям страны придется срочно покупать топливо на внешних рынках.
Центр госрезерва Эстонии пытался провести конкурс на создание резерва природного газа в размере 1 тераватт-час в энергетическом эквиваленте, но из этого ничего не вышло. Провал был связан с отсутствием предложения.
«Положение такое, что есть какие-то мини-конкурсы для покупки газа, но поставщиков, которые хотят там предлагать газ, немного», — объяснил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.
Эстония уже сейчас страдает из-за дефицита газа. Некоторые компании, у которых есть сырье, попросту его придерживают, чтобы обезопасить себя и своих клиентов в условиях надвигающегося энергетического кризиса.