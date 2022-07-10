Естественная убыль населения России снизилась на 1,6%

Смертность в России снизилась более чем на 9%. Такую информацию предоставил Росстат. В соответствии с этими данными, уменьшилась и естественная убыль населения.
Эксперты организации отмечают, что в мае количество умерших россиян достигло отметки 147 тыс человек. В тот же период прошлого года было 162,3 тыс. человек. Таким образом, смертность сократилась на 9,4%.
Имеется и статистика с января по май. За неполные полгода в стране умерли 878,3 тыс человек. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если же говорить о коронавирусе, то здесь наблюдается положительная динамика. Впервые с апреля 2020 года количество летальных случаев упало до 40.
Данные по рождаемости, впрочем, не так оптимистичны. За пять месяцев рождаемость снизилась на 5,5%. В 2021 году этот показатель равнялся 554,3 тыс, в 2022 – 524 тыс.
Естественная убыль населения уменьшилась до отметки 354,4 тыс. россиян. В аналогичный период 2021 года эта цифра была на 1,6% больше – 360,1 тыс человек.