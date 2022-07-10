Естественная убыль населения России снизилась на 1,6%

Имеется и статистика с января по май. За неполные полгода в стране умерли 878,3 тыс человек. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если же говорить о коронавирусе, то здесь наблюдается положительная динамика. Впервые с апреля 2020 года количество летальных случаев упало до 40.