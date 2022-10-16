«Есть такая работа − Родину защищать»: почему фильм «Лучшие в аду» должен посмотреть каждый

Фильм «Лучшие в аду» стоит посмотреть каждому россиянину, такие картины рассказывают о настоящих патриотах России, которые готовы пойти ради своей страны на все. Об этом в беседе с «Народными Новостями» рассказал политолог Александр Дудчак.
Предпремьерный показ фильма Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду» от кинокомпании Aurum Production состоялся 4 октября в кинотеатре сети «Формула кино» в Петербурге, а уже на следующий день фильм стал доступен в социальной сети ЯRUS.
Киноленту посмотрели более 58 миллионов человек с момента ее премьеры. За первые 10 дней показа она набрала тысячи положительных комментариев от зрителей.
Снимать подобные патриотические фильмы, как «Лучшие в аду», крайне важно, уверен политолог Александр Дудчак. По словам эксперта, картина сделана на профессиональном уровне и поднимает серьезные проблемы.
«Этот фильм сделан очень качественно, материал подан в нем правильно. Такие фильмы надо снимать. В картине показаны настоящие Герои, которые рискуют своей жизнью ради Родины. Люди должны знать, что происходит. Ведь мы живем в непростое время — в период внешней агрессии против России по всем фронтам: от информационного до экономического», — объяснил политолог.
Дудчак подчеркнул, что фильм «Лучшие в аду» стоит посмотреть каждому россиянину. Именно в подобных картинах отчетливо прослеживается важный принцип — свою Родину нужно любить и защищать.
«Это сложный фильм, который стоит посмотреть каждому. Картина рассказывает о настоящих Героях, которые живут по принципу «Есть такая работа − Родину защищать». Такие люди могут отстаивать интересы своей страны», — резюмировал наш собеседник.
Сюжет фильма «Лучшие в аду» рассказывает о современных вооруженных конфликтах, а также о боевых задачах и взаимодействии разных видов войск. В картине блестяще показана операция отряда «ЧВК Вагнера». На постере, презентующем картину, можно увидеть девиз его главных героев.
«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит надпись.
Главные роли в фильме «Лучшие в аду» исполнили Алексей Кравченко, Георгий Болонев, Дмитрий Мурашев и другие популярные артисты театра и кино.
Напомним, что кинокомпания Aurum Production выпустила такие патриотические фильмы, как «Турист», «Ржев» и известную картину о Донбассе «Солнцепек».