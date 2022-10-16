«Есть такая работа − Родину защищать»: почему фильм «Лучшие в аду» должен посмотреть каждый

«Этот фильм сделан очень качественно, материал подан в нем правильно. Такие фильмы надо снимать. В картине показаны настоящие Герои, которые рискуют своей жизнью ради Родины. Люди должны знать, что происходит. Ведь мы живем в непростое время — в период внешней агрессии против России по всем фронтам: от информационного до экономического», — объяснил политолог.