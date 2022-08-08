«Есть адекватные люди»: Медведев отреагировал на слова основателя Pink Floyd о США и Украине

Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс является адекватным человеком, пришел к выводу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» он прокомментировал слова Уотерса о США и Украине.
«Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден «разжег огонь» на Украине. А специальная военная операция России на Украине – это наш ответ на расширение НАТО. Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — отметил Медведев.
Ранее основатель знаменитой британской рок-группы сообщил CNN, что эскалацию конфликта на Украине со стороны президента США Джо Байдена следует расценивать как серьезное преступление.