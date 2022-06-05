«Если вы не нужны Императору Марса, я буду рад забрать вас в AWS». Amazon и Microsoft начали охоту за сотрудниками Tesla

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В пятницу стало известно о том, что в Tesla планируются сокращения — Илон Маск рассказал об увольнении 10% работников, что составляет примерно 10 000 человек. Эти слова уже прокомментировали и журналисты, и даже президент США, но самыми находчивыми оказались, пожалуй, менеджеры по персоналу крупных технологических компаний. Они уже объявили о том, что готовы принимать работников Tesla. Причем отмечается, что в новых условиях «экс-тесловцы» будут чувствовать себя гораздо комфортнее.





Зафар Чоудури (Zafar Choudhury), отвечающий за набор технического персонала в Amazon Web Services, призвал недовольных увольнением инженеров Tesla присоединиться к Amazon. «Если вы не нужны Императору Марса, я буду рад забрать вас в AWS», — написал он в LinkedIn.

«Если вам не нравится, как Илон Маск управляют вами на микроуровне, приходите в AWS. Мы найдем для вас счастливый дом, в котором уважают вас, ваше время и вашу профессию. Мы найдем вам команду, которая будет относиться к вам с достоинством», — добавил Чоудури.

Чоудури не одинок в своем стремлении трудоустроить «ненужных» работников Tesla. Тиана Уоттс-Портер (Tiana Watts-Porter), занимающаяся набором технического персонала в Microsoft, написала о том, что готова способствовать трудоустройству работников Tesla, при этом в Microsoft им будет предоставлено больше свободы. IT-компания Insight и страховая Bestow тоже участвуют в «лихорадке найма».

Во многих компаниях говорят об условиях лучше, чем в Tesla. Тут, видимо, понимаются заявления Маска, сделанные накануне: миллиардер заявило о необходимости работы в офисе, а не удаленно, а также о как минимум 40-часовой рабочей неделе. Вряд ли такие требования можно назвать тиранией, но многие технологические компании не только в США, но и в мире разрешают своим сотрудникам работать удаленно.