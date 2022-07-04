«Если вам нужно сделать SWIFT перевод, то всем советую держаться подальше от этого заведения». Пользователи «Тинькофф банк» о своем опыте валютных SWIFT-переводов

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Судя по развернутым отзывам, опубликованным на VC.ru, ситуация со SWIFT-переводами в «Тинькофф банке» оставляет желать много лучшего. Буквально за несколько дней на ресурсе появились три истории с одинаковым посылом: если нужно оформить SWIFT-перевод, лучше не прибегать к услугам этой финансовой организации.





Самая свежая история – с переводом 142 000 долларов, отправленном 20 июня, и не пришедшем до сих пор (отзыв был опубликован на VC.ru вчера вечером). Андрей Подымаев сетует на полную неопределенность и непонимание, где вообще находятся деньги в течение двух недель. В конце изложения собственной истории он пишет: «Сегодня поддержка уже перестала отвечать в чате. Мы дали 24 часа на возврат денег на счет, после чего обращаемся в ЦБ, прокуратору и готовим исковое. Если вам нужно сделать SWIFT перевод, то всем советую держаться подальше от этого заведения. У того же Райфайзена все ходит как часы, поэтому не приходится выслушивать бредовые объяснения и бесконечные обещания».

Схожими историями поделился Илья Хольшин, у которого где-то в переводах зависли 20 050 долларов, и Семен Безносиков с запутанной хронологией перевода тоже довольно крупной суммы денег для покупки автомобиля. Правда, в последнем случае ситуация в итоге разрешилась, и человеку даже вернули комиссию, которой вроде бы и не должно было быть. Но неприятный осадок есть у всех.

Надо сказать, что случаев негативного опыта SWIFT-переводов через «Тинькофф банк» гораздо больше – достаточно ознакомиться с комментариями к каждой из трех этих историй.