«Если бы Стив вернулся, это стало бы победой и для него, и для Lada». АвтоВАЗ хочет вернуть бывшего шеф-дизайнера Стива Маттина

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Российские чиновники и руководство АвтоВАЗа хотят вернуть в компанию бывшего шеф-дизайнера Стива Маттина. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на два высокопоставленных источника, близких к АвтоВАЗу.

Стив Маттин создал легендарный вазовский «Х-стиль», который сегодня используют все модели Lada. На посту директора АвтоВАЗа по дизайну он проработал с 2011 по конец 2020 года, после чего его сменил француз Жан-Филипп Салар, уже покинувший компанию.

В данный момент АвтоВАЗ ищет нового шеф-дизайнера. В самой компании не стали опровергать информацию о том, что они рассматривают кандидатуру Стива Маттина, заявив, что «о дальнейших перспективах пока говорить рано».





Другой источник пишет, что человек на эту должность должен быть в возрасте 40-50 лет, иметь международный опыт, а также отлично разбираться в технологиях, дизайне и трендах. Такого человека сегодня найти очень непросто. Также высказывается предположение, что Стив Маттин обязательно примет прглашение, если его попросят вернуться на АвтоВАЗ.

Если бы Стив вернулся, это стало бы победой и для него, и для Lada. Он идеально вписывался в свою должность в России и радел за Lada. У него были простые и хорошие взаимоотношения с командой. Даже на разных презентациях в Тольятти они вместе вешали плакаты. Если бы ситуация стала попроще, я уверен, что он захотел бы вернуться. Ему нравится Россия, люди, Москва, Тольятти.

Собеседник Autonews.ru

Сейчас АвтоВАЗ предлагает приобрести упрощённые автомобили Lada Granta Classic’22 своим сотрудникам на льготных условиях. В июне было выпущено 7000 таких машин.