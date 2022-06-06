«Если «АвтоВАЗ» раскачается хоть чуть-чуть». «Машины-убийцы» Lada выйдут в июле—августе

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Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что если «АвтоВАЗ» мобилизует свои ресурсы и начнет стабильно выпускать автомобили, то первые относительно дешевые автомобили Lada выйдут на рынок в июле-августе этого года.

В ближайшей перспективе, где-нибудь в июле—августе, могут появиться относительно дешевые машины от «АвтоВАЗа». Если «АвтоВАЗ» раскачается хоть чуть-чуть.

Игорь Моржаретто





Он добавил, что сейчас российский автомобильный рынок фактически прекратил существование. Сильно поднятые цены делают машины недоступными для большинства слоев населения, поэтому и продаж как таковых у дилеров нет.

На прошлой неделе появилась информация о том, что «ободранные», как их назвали первые обозреватели, автомобили Lada Granta будут стоить от 640 до 840 тысяч рублей. Всего планируют собрать в ближайшее время около 3,5 тыс. машин. Если же поставки комплектующих наладятся, то может быть собрано более 10 тыс. таких упрощённых автомобилей.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин резко высказался об упрощённой версии Lada Granta, назвав её «машиной-убийцей»