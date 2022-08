Эштон Катчер впервые появился на публике после того, как рассказал о борьбе с редким аутоиммунным заболеванием

Мила Кунис и Эштон Катчер с Клейтон и Эллен Кершоу

Эштон Катчер появился на публике впервые после того, как рассказал о том, что переболел редким аутоиммунным заболеванием несколько лет назад. Вместе со своей женой Милой Кунис актер посетил благотворительное мероприятие Ping Pong 4 Purpose на стадионе Dodger в Лос-Анджелесе, которое проводят игрок бейсбольного клуба “Лос-Анджелес Доджерс” Клейтон Кершоу и его жена Эллен. Эштон и Мила с азартом приняли участие в состязаниях по пинг-понгу.

Эштон Катчер и Мила Кунис

О проблемах со здоровьем Катчера стало известно в понедельник, когда появился тизер нового выпуска шоу National Geographic, участником которого стал актер.

В передаче Эштон и упомянул, что переболел васкулитом — редким аутоиммунным заболеванием, которое поражает сосуды. Из-за него Катчер едва не потерял зрение, слух и способность ходить. Актер отметил, что на восстановление у него ушел год, однако теперь он полностью здоров. По словам Катчера, его мучительный опыт с васкулитом позволил ему по-новому взглянуть на свое здоровье и понять, что он никогда по-настоящему не осознавал, насколько органы чувств важны, пока он едва не потерял их.

Новость взволновала поклонников Катчера, так что он поспешил успокоить их, написав пост в твиттере (заблокирован в РФ).

До того, как появится куча слухов. Да, у меня был эпизод редкого васкулита три года назад. ​​Сразу после этого у меня были некоторые нарушения слуха, зрения, проблемы с координацией. Я полностью выздоровел. Все хорошо. Идем дальше,

— написал Катчер, добавив, что планирует принять участие в марафоне в Нью-Йорке в ноябре этого года.

Before there are a bunch of rumors/ chatter/ whatever out there. Yes, I had a rare vasculitis episode 3yrs ago. (Autoimmune flair up) I had some impairments hear, vision, balance issues right after. I fully recovered. All good. Moving on. See you at the 2022 NY Marathon w/Thorn



— ashton kutcher (@aplusk) August 9, 2022