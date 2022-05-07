Еще одна группа мирных жителей покинула территорию «Азовстали» на автобусе

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Вторую группу мирных жителей эвакуировали на автобусе с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Еще 13 человек покинули подземелья предприятия с помощью гуманитарного коридора, работу которого обеспечивают военные России и ДНР. Среди эвакуированных оказался один ребенок, а также собака.
Ранее с «Азовстали» на автобусе вывезли группу из 12 гражданских. Мирных жителей доставляют к месту, где их ожидают другие транспортные средства для дальнейшей перевозки.
Гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода простых граждан также открывали 5 мая с 8:00 до 18:00. Кроме того, мариупольцы смогут покинуть «Азовсталь» 7 мая.
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