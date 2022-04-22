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    «Еще один шаг к абсурду»: Журова остро отреагировала на дисквалификацию Рылова

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Еще один шаг к абсурду»: Журова остро отреагировала на дисквалификацию Рылова

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    Sven Simon/Global Look Press

    Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова
    от соревнований под своей эгидой на девять месяцев за участие в
    митинге-концерте 18 марта, заявил спортивный юрист Анна Анцелович, передает
    «Матч ТВ». Депутат Госдумы Светлана Журова отметила в беседе с «Народными
    Новостями», что FINA отправила
    тревожный сигнал не только всем российским спортсменам, но и международному
    сообществу.

    «Евгения обвинили в том, что его действия портят имидж
    спорта, плавания и самой организации FINA и еще пытались предъявить нарушение
    кодекса поведения FINA, но в этом пункте нам удалось отстоять свою позицию. Позиция
    с их стороны была такая: митинг, посвященный референдуму в Крыму — участие в
    политическом событии в поддержку спецоперации на Украине. FINA обвинила, а
    дисциплинарная комиссия их поддержала в том, что это было нарушение конституции
    организации», — сказала Анцелович.

    «Еще один шаг к абсурду»: Журова остро отреагировала на дисквалификацию Рылова
     Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

    Сложно сказать, были ли подобные прецеденты в истории
    мирового спорта, призналась олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее
    словам, раньше никто даже не мог задуматься, что отстранение могут обосновать
    участием в концерте. Теперь же необходимо заглянуть в прошлое, чтобы понять,
    как действовать дальше.

    «Никто никогда не отслеживал, были ли подобные решения до сих
    пор, чтобы за участие в концерте человека дисквалифицировали. Женя участвовал
    именно в концерте, посвященном очередной годовщине вхождения Крыма в состав
    России, и ни в чем другом. Большой вопрос: были ли такие решение раньше в
    отношении других спортсменов из других стран? У нас такого точно не было.
    Хотелось бы провести расследование, например, подобных случаев во времена
    Югославии, Сирии. Исходя из этого можно будет подавать в суд. Каковы основания
    так делать? В каком регламенте это написано?» — отметила наша собеседница.

    «Еще один шаг к абсурду»: Журова остро отреагировала на дисквалификацию Рылова
    Sven Simon/Global Look Press

    После решения FINA возникают и другие вопросы, продолжила
    парламентарий. Она напомнила, что на митинге-концерте мир спорта представлял не
    только Рылов, но и другие атлеты: означает ли это, что их тоже ждет
    дисквалификация?

    «Все федерации последуют примеру FINA, начав дисквалификации
    спортсменов? Насколько я знаю, предупреждения им уже поступали. Я теперь что,
    не могу жить, дышать в своей стране, меня за все будут дисквалифицировать? Это
    еще один шаг к абсурду, который творится. Если до этого люди еще как-то думали
    в контексте решений международных спортивных организациях, что это временно, на
    них кто-то давит, им некуда деваться, то сейчас даже я, довольно лояльный
    человек, думаю, что это – абсурд», — убеждена депутат.

    «Еще один шаг к абсурду»: Журова остро отреагировала на дисквалификацию Рылова
    РИА Новости/Евгений Биятов

    Абсурдность всего происходящего еще и в том, что через
    какое-то время все международные федерации попросят россиян снова участвовать в
    соревнованиях, сославшись на «трудный период». Впрочем, ситуация с
    отечественными атлетами носит беспрецедентный характер, поскольку даже после
    Второй мировой войны к соревнованиям допускали спортсменов из стран, которые
    были на стороне Германии. Международные организации показали свое лицо, о чем
    следует помнить всем странам мира.

    «Задуматься надо всем. С любым могут поступить так. Сегодня
    Россия, завтра кто-то другой. Это запугивание наших ребят, чтобы они не
    поддерживали президента, страну, делали какие-то публичные заявления. Одно
    дело, когда человек говорит что-то искренне, но, когда демонстративно
    выдавливают – это «предупредительный выстрел» в воздух для всех других, мол,
    имейте в виду, сейчас мы так поступили с ним, а дальше все на очереди», —
    полагает собеседница НН.

    «Еще один шаг к абсурду»: Журова остро отреагировала на дисквалификацию Рылова
    pixabay.com

    Когда-то на российский спорт нападали из-за допинга, придумав
    формальный повод и возложив ответственность на каждого атлета в стране. Теперь
    международные федерации пошли дальше, пытаясь «отменить Россию», с помощью
    угроз санкциями сделать так, чтобы россияне стали нежелательными персонами по
    всему свету. РФ необходимо ответить.

    «С одной стороны, когда это все происходит, первое желание —
    пойти в суд. Но с другой стороны, как судиться, если у них все карты крапленые?
    Ты тратишь деньги на судебные процессы, отдавая им же, а в итоге тебя все равно
    не допустят, строя козни. Деньги можно потратить не на суды, а на детский
    спорт. Конечно, нужно отстоять честь и достоинство, но не хочется дарить им
    деньги за эти процессы. Это обескураживает», — резюмировала Журова.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал
    отстранение Евгения Рылова. По его мнению, это решение противоречит спортивным
    принципам.

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