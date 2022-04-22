«Еще один шаг к абсурду»: Журова остро отреагировала на дисквалификацию Рылова

«Никто никогда не отслеживал, были ли подобные решения до сих

пор, чтобы за участие в концерте человека дисквалифицировали. Женя участвовал

именно в концерте, посвященном очередной годовщине вхождения Крыма в состав

России, и ни в чем другом. Большой вопрос: были ли такие решение раньше в

отношении других спортсменов из других стран? У нас такого точно не было.

Хотелось бы провести расследование, например, подобных случаев во времена

Югославии, Сирии. Исходя из этого можно будет подавать в суд. Каковы основания

так делать? В каком регламенте это написано?» — отметила наша собеседница.