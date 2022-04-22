«Еще один шаг к абсурду»: Журова остро отреагировала на дисквалификацию Рылова

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Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова
от соревнований под своей эгидой на девять месяцев за участие в
митинге-концерте 18 марта, заявил спортивный юрист Анна Анцелович, передает
«Матч ТВ». Депутат Госдумы Светлана Журова отметила в беседе с «Народными
Новостями», что FINA отправила
тревожный сигнал не только всем российским спортсменам, но и международному
сообществу.
«Евгения обвинили в том, что его действия портят имидж
спорта, плавания и самой организации FINA и еще пытались предъявить нарушение
кодекса поведения FINA, но в этом пункте нам удалось отстоять свою позицию. Позиция
с их стороны была такая: митинг, посвященный референдуму в Крыму — участие в
политическом событии в поддержку спецоперации на Украине. FINA обвинила, а
дисциплинарная комиссия их поддержала в том, что это было нарушение конституции
организации», — сказала Анцелович.
Сложно сказать, были ли подобные прецеденты в истории
мирового спорта, призналась олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее
словам, раньше никто даже не мог задуматься, что отстранение могут обосновать
участием в концерте. Теперь же необходимо заглянуть в прошлое, чтобы понять,
как действовать дальше.
«Никто никогда не отслеживал, были ли подобные решения до сих
пор, чтобы за участие в концерте человека дисквалифицировали. Женя участвовал
именно в концерте, посвященном очередной годовщине вхождения Крыма в состав
России, и ни в чем другом. Большой вопрос: были ли такие решение раньше в
отношении других спортсменов из других стран? У нас такого точно не было.
Хотелось бы провести расследование, например, подобных случаев во времена
Югославии, Сирии. Исходя из этого можно будет подавать в суд. Каковы основания
так делать? В каком регламенте это написано?» — отметила наша собеседница.
После решения FINA возникают и другие вопросы, продолжила
парламентарий. Она напомнила, что на митинге-концерте мир спорта представлял не
только Рылов, но и другие атлеты: означает ли это, что их тоже ждет
дисквалификация?
«Все федерации последуют примеру FINA, начав дисквалификации
спортсменов? Насколько я знаю, предупреждения им уже поступали. Я теперь что,
не могу жить, дышать в своей стране, меня за все будут дисквалифицировать? Это
еще один шаг к абсурду, который творится. Если до этого люди еще как-то думали
в контексте решений международных спортивных организациях, что это временно, на
них кто-то давит, им некуда деваться, то сейчас даже я, довольно лояльный
человек, думаю, что это – абсурд», — убеждена депутат.
Абсурдность всего происходящего еще и в том, что через
какое-то время все международные федерации попросят россиян снова участвовать в
соревнованиях, сославшись на «трудный период». Впрочем, ситуация с
отечественными атлетами носит беспрецедентный характер, поскольку даже после
Второй мировой войны к соревнованиям допускали спортсменов из стран, которые
были на стороне Германии. Международные организации показали свое лицо, о чем
следует помнить всем странам мира.
«Задуматься надо всем. С любым могут поступить так. Сегодня
Россия, завтра кто-то другой. Это запугивание наших ребят, чтобы они не
поддерживали президента, страну, делали какие-то публичные заявления. Одно
дело, когда человек говорит что-то искренне, но, когда демонстративно
выдавливают – это «предупредительный выстрел» в воздух для всех других, мол,
имейте в виду, сейчас мы так поступили с ним, а дальше все на очереди», —
полагает собеседница НН.
Когда-то на российский спорт нападали из-за допинга, придумав
формальный повод и возложив ответственность на каждого атлета в стране. Теперь
международные федерации пошли дальше, пытаясь «отменить Россию», с помощью
угроз санкциями сделать так, чтобы россияне стали нежелательными персонами по
всему свету. РФ необходимо ответить.
«С одной стороны, когда это все происходит, первое желание —
пойти в суд. Но с другой стороны, как судиться, если у них все карты крапленые?
Ты тратишь деньги на судебные процессы, отдавая им же, а в итоге тебя все равно
не допустят, строя козни. Деньги можно потратить не на суды, а на детский
спорт. Конечно, нужно отстоять честь и достоинство, но не хочется дарить им
деньги за эти процессы. Это обескураживает», — резюмировала Журова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал
отстранение Евгения Рылова. По его мнению, это решение противоречит спортивным
принципам.