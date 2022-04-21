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    Еще и плюешь в колодец: россияне ответили заявившему о «черном пиаре» в российских СМИ Галкину

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Еще и плюешь в колодец: россияне ответили заявившему о «черном пиаре» в российских СМИ Галкину

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Покинувший Россию
    после начала спецоперации на Украине юморист и телеведущий Максим Галкин заявил,
    что российские СМИ якобы ведут черный пиар в отношении его лично и супруги Аллы
    Пугачевой, вместе с которой и двумя детьми он последние несколько месяцев
    находится в Израиле. Артист эстрады считает, что различные отечественные
    информационные издания слишком много внимания уделяют его персоне, продолжая
    публиковать материалы о нем и его семье даже в то время, когда они находятся за
    рубежом.

    «Ну почему вы до сих пор про меня пишете-то?
    Вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, что не прорываются какие-то
    молодые таланты. Пишите про них. Пишите про тех, кто патриотично настроен. Про
    них пишите. Отстаньте от меня», — с недовольством высказался шоумен.

    Еще и плюешь в колодец: россияне ответили заявившему о «черном пиаре» в российских СМИ Галкину
    Prnt Scr/vk.com

    В Сети многих
    возмутило поведение Галкина. Под видео с его заявлением россияне оставили
    множество комментариев, в которых напомнили ему, что он уехал за границу после
    начала спецоперации на территории Украины вместо того, чтобы поддержать вместе
    с подавляющим большинством населения страны действия Вооруженных сил РФ по
    защите населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистических
    батальонов.

    Еще и плюешь в колодец: россияне ответили заявившему о «черном пиаре» в российских СМИ Галкину
    Prnt Scr/vk.com

    Многие также
    отметили, что после поспешного отъезда Галкина и Пугачевой в Израиль они
    практически никому в России не интересны, а в скором времени о них и вовсе
    забудут.

    Еще и плюешь в колодец: россияне ответили заявившему о «черном пиаре» в российских СМИ Галкину
    Prnt Scr/vk.com

    Напомним, на
    фоне начавшейся 24 февраля текущего года спецоперации Вооруженных сил РФ по
    демилитаризации и денацификации Украины ряд отечественных звезд шоу-бизнеса и
    артистов отправились в «заранее спланированные отпуска». Так, помимо Максима
    Галкина и его супруги Аллы Пугачевой за рубежом сейчас находятся: актриса
    Чулпан Хаматова, рок-исполнительница Земфира, режиссер Тимур Бекмамбетов,
    кинокритик Антон Долин и другие.

    Экс-боксер и
    депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев ранее прокомментировал отъезд некоторых известных россиян
    за границу после начала спецоперации на Украине. Парламентарий заявил, что
    «свято место пусто не бывает» и никто не станет сильно переживать по этому
    поводу, поскольку в нашей стране достаточно талантливых людей.

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