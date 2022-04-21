Еще и плюешь в колодец: россияне ответили заявившему о «черном пиаре» в российских СМИ Галкину

Покинувший Россию

после начала спецоперации на Украине юморист и телеведущий Максим Галкин заявил,

что российские СМИ якобы ведут черный пиар в отношении его лично и супруги Аллы

Пугачевой, вместе с которой и двумя детьми он последние несколько месяцев

находится в Израиле. Артист эстрады считает, что различные отечественные

информационные издания слишком много внимания уделяют его персоне, продолжая

публиковать материалы о нем и его семье даже в то время, когда они находятся за

рубежом.