Еще и плюешь в колодец: россияне ответили заявившему о «черном пиаре» в российских СМИ Галкину

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Покинувший Россию
после начала спецоперации на Украине юморист и телеведущий Максим Галкин заявил,
что российские СМИ якобы ведут черный пиар в отношении его лично и супруги Аллы
Пугачевой, вместе с которой и двумя детьми он последние несколько месяцев
находится в Израиле. Артист эстрады считает, что различные отечественные
информационные издания слишком много внимания уделяют его персоне, продолжая
публиковать материалы о нем и его семье даже в то время, когда они находятся за
рубежом.
«Ну почему вы до сих пор про меня пишете-то?
Вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, что не прорываются какие-то
молодые таланты. Пишите про них. Пишите про тех, кто патриотично настроен. Про
них пишите. Отстаньте от меня», — с недовольством высказался шоумен.
В Сети многих
возмутило поведение Галкина. Под видео с его заявлением россияне оставили
множество комментариев, в которых напомнили ему, что он уехал за границу после
начала спецоперации на территории Украины вместо того, чтобы поддержать вместе
с подавляющим большинством населения страны действия Вооруженных сил РФ по
защите населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистических
батальонов.
Многие также
отметили, что после поспешного отъезда Галкина и Пугачевой в Израиль они
практически никому в России не интересны, а в скором времени о них и вовсе
забудут.
Напомним, на
фоне начавшейся 24 февраля текущего года спецоперации Вооруженных сил РФ по
демилитаризации и денацификации Украины ряд отечественных звезд шоу-бизнеса и
артистов отправились в «заранее спланированные отпуска». Так, помимо Максима
Галкина и его супруги Аллы Пугачевой за рубежом сейчас находятся: актриса
Чулпан Хаматова, рок-исполнительница Земфира, режиссер Тимур Бекмамбетов,
кинокритик Антон Долин и другие.
Экс-боксер и
депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев ранее прокомментировал отъезд некоторых известных россиян
за границу после начала спецоперации на Украине. Парламентарий заявил, что
«свято место пусто не бывает» и никто не станет сильно переживать по этому
поводу, поскольку в нашей стране достаточно талантливых людей.