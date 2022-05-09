Еще 15 освобожденных пунктов переведены в зону ответственности районов ДНР

«Указом главы ДНР №196 от 8 мая 2022 года внесены изменения в указ от 3 марта 2022 года №45. Освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.