Еще 15 освобожденных пунктов переведены в зону ответственности районов ДНР

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Глава ДНР Денис Пушилин утвердил переход 15 освобожденных населенных пунктов в зону ответственности подконтрольных районов. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте республики.
Контроль за ситуацией в пунктах возложен на администрацию Тельмановского и Новоазовского районов, а также городов Донецк и Ясиноватая.
«Указом главы ДНР №196 от 8 мая 2022 года внесены изменения в указ от 3 марта 2022 года №45. Освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.
После признания независимости ДНР и ЛНР Москва объявила о начале специальной операции по их защите. Цель российских ВС заключается в демилитаризации и денацификации Украины.