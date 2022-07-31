Ещё поживём. Климатолог назвал примерный срок шестого массового вымирания

Учёный-климатолог из Университета Тохоку (Япония) Кунио Кайхо назвал примерный срок следующего массового вымирания. Его работа была опубликована в журнале Biogeosciences.

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний, которые часто сопровождаются изменениями климата. Кайхо оценил стабильность средней температуры поверхности Земли и биоразнообразия планеты, в результате обнаружилась закономерность: чем больше изменение температуры, тем больше масштабы вымирания. «Что касается глобальных похолоданий, то наибольшие массовые вымирания произошли, когда температура упала примерно на 7°C. Если речь идет о потеплении, то массовые вымирания произошли при поднятии температуры на 9°C», — сказал Кайхо.

Ожидается, что к концу столетия температура на Земле в среднем повысится на 4,4°C. «Глобальное потепление на 9°C не наступит по крайней мере до 2500 года при наихудшем сценарии», – прогнозирует Кайхо.

По словам учёного, сегодня климат меняется гораздо быстрее по антропогенным причинам. Это может привести к тому, что шестое массовое вымирание унесет с собой гораздо больше видов, чем раньше.

«Возможно, в этот раз на Земле вымрет больше видов не потому, что масштабы потепления настолько велики, а потому, что изменения произошли так быстро, что многие виды не смогли адаптироваться», – объяснил учёный.