Ещё одно поколение Apple Watch обойдётся без каких-либо новых датчиков. Даже Apple Watch Pro не получат датчик температуры

Умные часы Apple Watch Pro, которые получат некую немного новую форму корпуса, к сожалению, не получат при этом никаких новых датчиков.





Журналист и инсайдер Марк Гурман говорит, что датчик температуры тела, который Apple тестировала на прототипах, в этом году в новых часах не появится. Гурман ничего не говорит о том, что датчик не прошёл тестирование, так что, видимо, можно ожидать его в следующем поколении часов.

Никаких других новых датчиков также не будет. К примеру, уже несколько лет, если верить утечкам, Apple работает над технологией неинвазивного глюкометра, но она, судя по всему, пока попросту не готова. Не будет у новых часов и функции определения артериального давление. Таким образом, если говорить об Apple Watch Pro, то они предложат в первую очередь именно новый уровень защиты. К слову, Гурман отмечает, что тех самых плоских граней, которые мы видели на различных неофициальных рендерах, у часов тоже не будет.

Что же касается обычных моделей Watch Series 8, то пока вообще неясно, что нового они предложат.