Ещё одно историческое решение? В ЕС готовят законы, которые заставят Apple и Google разрешить установку приложений из сторонних магазинов

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В Европейском парламенте одобрили два законопроекта, которые могут повлиять на рынок мобильных приложений. Это проект о цифровых рынках (Digital Markets Act) и о цифровых услугах (Digital Services Act). Документы должны ужесточить регулирование деятельности технологических корпораций в ЕС.





Список основных требований выглядит так:

Разрешить установку приложений из сторонних магазинов.

Дать возможность удалять предустановленные приложения.

Разрешить разработчикам использовать сторонние платёжные системы.

Не использовать данные от разработчиков в своей конкурентной борьбе.

Если эти проекты законов примут, то компаниям дадут 6 месяцев на устранение замечаний, в противном случае обещаны штрафы. За первое нарушение — на 10% суммарного годового оборота компании, за повторное— на 20%.

В июле Совету Европы предстоит ратифицировать закон о цифровых рынках. Закон о цифровых услугах рассмотрят в сентябре. Документы вступят в силу через 20 дней после публикации.

Ранее в ЕС уже приняли историческое решение о едином стандарте зарядки — USB-C.