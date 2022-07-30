Ещё один претендент на место электрического «Москвича»? В Китае представили JAC Sehol Aipao, бензиновая версия которого фигурировала в презентации московского автозавода

После того, как КамАЗ подключили к проекту возрождения автозавода «Москвич», мало кто сомневается, что новыми «Москвичами» станут переименованные автомобили китайской компании JAC, так как JAC является партнером КамАЗа. Более того, в проведенной в начале июля на заводе демонстрации «возможных Москвичей» были сплошь модели JAC. В их числе оказался и Sehol A5 Plus. А сейчас в Китае появилась электрическая версия этого бензинового лифтбэка, она называется JAC Sehol Aipao. Это ли не повод сватать Aipao в новые электрические «Москвичи»?





Внешне Aipao практически ничем не отличается от A5 Plus, да и габариты практически точно такие же — 4770 х 1820 х 1510 мм, длина колесной базы — 2760 мм. Судя по всему, Aipao просто конвертирован из бензиновой модели в электрическую. В таком случае элементы тяговой батареи обычно размещают в багажнике и вместо бензобака — не лучший вариант в плане компоновки салона, развесовки и управляемости, зато дешевый. Внутри тоже ничего не изменилось: тот же четырехспицевый мультируль и два жидкокристаллических экрана.





Силовая установка, разумеется, абсолютно другая. Вместо ДВС здесь установлен электромотор мощностью 193 л.с., с которым автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 142 км/ч. На выбор — две тяговые батареи емкостью 50,1 и 64,5 кВт⋅ч. Запас хода на одной зарядке, соответственно, составляет 460 и 602 км.





Если на московском заводе решат производить A5 Plus (а эта модель может прийтись в пору для такси и каршеринговых сервисов — поставка автомобилей для них значится в бизнес-плане «Москвича»), то запустить в производство Aipao тоже будет довольно просто.