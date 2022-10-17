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Ещё один переделанный смартфон Huawei? Hi nova 10 выходит уже 20 октября.

Ещё один переделанный смартфон Huawei? Hi nova 10 выходит уже 20 октября.

Компания Hi nova официально сообщила о том, что серия Hi nova 10 будет официально выпущена 20 октября. Напомним, Hi Nova — это компания, принадлежащая государственной китайской почте China Post. Её устройства копируют смартфоны Huawei, добавляя в них поддержку 5G.

Ожидается, что серия Hi nova 10 принесет сюрпризы для любителей селфи. Смартфон получит сдвоенную фронтальную камеру, которая расположена в овальном вырезе в левом верхнем углу экрана. Сам дисплей получит узкую рамку и будет изогнут по бокам.


Других подробностей, включая данных о платформе, ёмкости аккумуляторов, объёме памяти и так далее, пока что нет.

Huawei
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RusNewsToday24
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