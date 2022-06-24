Ещё недавно они боролись с Logan за кошельки россиян. Бюджетные автомобили Chevrolet уходят из России вслед за премиальными

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Российские дилеры распродали почти все запасы бюджетных автомобилей Chevrolet, сообщило аналитическое агентство «Автостат». В наличии в разных регионах страны осталось небольшое количество седанов Nexia и Cobalt, хетчбэки Spark закончились. Компания «UzAuto Motors» прекратила поставки этих моделей Chevrolet в Россию еще в марте, чтобы не попасть под американские санкции.

«Поставки автомобилей Chevrolet массового сегмента в Россию, действительно, прекращены, и решение об их возобновлении не принималось. Думаю, это может произойти только при условии изменения санкционного режима в целом. В настоящее время компания «Келес Рус» сосредоточила свою деятельность на поддержке гарантийных обязательств перед клиентами – мы компенсируем дилерам связанные в связи с этим затраты, а также занимаемся продажей запасных частей со склада, который был сформирован ранее», – заявил исполнительный директор «Келес Рус» Вадим Артамонов.

В середине апреля американский концерн General Motors ушел с российского рынка, забрав с собой премиальные модели Cadillac и Chevrolet. Сейчас уходят и недорогие модели, которые некогда конкурировали с бюджетными авто Renault (в частности, Logan).

Напомним, продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента возобновились на российском рынке в июне 2020 года после почти пятилетнего перерыва – в рамках специального соглашения между General Motors и UzAuto Motors, а их дистрибутором в России стала компания «Келес Рус». Модельный ряд бюджетных Chevrolet был представлен в России тремя моделями – компактными седанами Cobalt и Nexia, а также субкомпактным хэтчбэком Spark.