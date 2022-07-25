Ещё быстрее! Обновление прошивки Xbox Series ускоряет время загрузки

Разработчики из Microsoft ускорили запуск консолей Xbox Series X/S, хотя пока эта возможность доступна лишь участникам программы раннего доступа Xbox Insider. Как отучается, новая прошивка позволяет игровой системе загружаться на 4-5 секунд быстрее, чем раньше.





Ускорение достигнуто за счёт сокращения времени начальной анимации, она стала короче. Правда, изменения увидят только те игроки, которые переводят консоль в режим энергосбережения, когда консоль отключается полностью. Если они используют режим ожидания, то главный экран появится сразу.

Таким образом, загрузка теперь будет занимать порядка 15 секунд вместо 20. Это сделает режим энергосбережения более привлекательным, особенно учитывая, что ранее в Microsoft сделали его опцией по умолчанию, а также позволили загружать обновления в фоновом режиме.

Ранее компания выпустила обновление, которое улучшает производительность консолей и повышает стабильность работы в целом. Речь идёт о прошивке с номером 10.0.22000.4976, которая уже доступна пользователям. При этом в ней есть немало проблем с геймпадами, звуком и HDMI-CEC.