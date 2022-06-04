Еще недавно игровые 3В-карты переделывали в майнинговые, а сейчас – наоборот. Sapphire представила ускорители Radeon 6700, которые удивительно похожи на майнинговую модель BC-2235 GPRO X080

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Спустя день после утечки, указывавшей на скорый выпуск видеокарты Radeon RX 6700, компания Sapphire – давний партнер AMD — представила новинку официально. В техническом плане все, что было сказано в предыдущей утечке, подтвердилось: в Radeon RX 6700 — 36 исполнительных блоков, 2304 потоковых процессора и 10 ГБ памяти GDDR6 со 160-разрядной шиной. И тут возникает кое-что интересное.









Первый момент: теперь можно уверенно говорить о том, что настольная Radeon RX 6700 — это аналог мобильной Radeon RX 6700M. Параметры совпадают в точности, разве что TDP существенно разнится: 220 Вт у настольного вариант и 135 Вт — у мобильного.









Второй момент: по своим параметрам (да и внешнему исполнению) Radeon RX 6700 практически в точности повторяют ранее выпущенную Sapphire модель BC-2235 GPRO X080, предназначенную для майнеров. Выходит, что сейчас она конвертирована в игровой 3D-ускоритель, хотя ранее как раз игровые видеокарты переделывали в ускорители для майнеров. Вот такая интересная трансформация произошла на рынке.





Обе 3D-карты Sapphire Radeon RX 6700 работают на частоте 2230 — 2495 МГц и имеют 80 МБ быстрой памяти Infinity Cache. Набор видеовыходов стандартный: три DisplayPort и один HDMI. Цены пока не озвучены.