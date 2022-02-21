ЕС согласовал новую финансовую помощь Украине в 1,2 млрд евро

Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро с целью стабилизировать экономику страны.

Деньги переведут Киеву двумя траншами по 600 млн евро в течение года. В Европарламенте отмечали, что условием предоставления денег является соблюдение демократических механизмов.

Основная часть денег, предоставляемых Евросоюзом в рамках программ поддержки, направлена на обслуживание внешней государственной задолженности Украины.

Всемирный банк ранее подтвердил готовность направить Украине 350 млн долларов в рамках механизмов краткосрочного и долгосрочного финансирования. Вопрос будет рассмотрен до конца марта

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