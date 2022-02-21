ЕС согласовал новую финансовую помощь Украине в 1,2 млрд евро

ЕС согласовал новую финансовую помощь Украине в 1,2 млрд евро Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро с целью стабилизировать экономику страны.

Деньги переведут Киеву двумя траншами по 600 млн евро в течение года. В Европарламенте отмечали, что условием предоставления денег является соблюдение демократических механизмов.

Основная часть денег, предоставляемых Евросоюзом в рамках программ поддержки, направлена на обслуживание внешней государственной задолженности Украины.

Всемирный банк ранее подтвердил готовность направить Украине 350 млн долларов в рамках механизмов краткосрочного и долгосрочного финансирования. Вопрос будет рассмотрен до конца марта

 
загрузка...
 
Евросоюз помощь украине Украина Украина и ЕС
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru