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ЕС отключит три российских банка от SWIFT с 14 июня

ЕС отключит три российских банка от SWIFT с 14 июня
Агентство «Москва» / Денис Воронин

Евросоюз приступил к отключению Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от системы SWIFT. Данная мера входит в очередной пакет санкций.

Отключение трех российских банков от международной системы начинается 14 июня. По информации финансовых организаций, к такому сценарию они уже были готовы, пишет телеканал «360».

Представители Сбербанка заверили, что отключение от SWIFT не изменит ситуации с международными расчетами. В МКБ подтвердили, что операции внутри страну будут осуществляться в штатном режиме. Россельхозбанк тоже озаботился созданием условий для бесперебойной автономной деятельности, сообщает РИА Новости.

SWIFT банк Евросоюз
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