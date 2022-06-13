ЕС отключит три российских банка от SWIFT с 14 июня

Представители Сбербанка заверили, что отключение от SWIFT не изменит ситуации с международными расчетами. В МКБ подтвердили, что операции внутри страну будут осуществляться в штатном режиме. Россельхозбанк тоже озаботился созданием условий для бесперебойной автономной деятельности, сообщает РИА Новости.