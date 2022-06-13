ЕС отключит три российских банка от SWIFT с 14 июня

Евросоюз приступил к отключению Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от системы SWIFT. Данная мера входит в очередной пакет санкций.
Отключение трех российских банков от международной системы начинается 14 июня. По информации финансовых организаций, к такому сценарию они уже были готовы, пишет телеканал «360».
Представители Сбербанка заверили, что отключение от SWIFT не изменит ситуации с международными расчетами. В МКБ подтвердили, что операции внутри страну будут осуществляться в штатном режиме. Россельхозбанк тоже озаботился созданием условий для бесперебойной автономной деятельности, сообщает РИА Новости.