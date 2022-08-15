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ЕС осудил инцидент с обстрелом автобуса возле Стены Плача в Иерусалиме

ЕС осудил инцидент с обстрелом автобуса возле Стены Плача в Иерусалиме
pxhere.com

Европейский союз решительно осуждает нападение в Иерусалиме и напоминает, что Безопасность Израиля является одной из ключевых задач для Брюсселя. С таким заявлением выступил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«ЕС решительно осуждает террористическую атаку в Иерусалиме. Безопасность Израиля имеет первостепенное значение для ЕС. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении Борреля.

Ранее сообщалось, что 26-летний житель восточного Иерусалима открыл огонь по автобусу около Стены Плача в Старом городе. Ранения получили семь человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.

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