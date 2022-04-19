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    ЕС намерен выделить 6 млн евро для интеграции Молдавии в объединение

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ЕС намерен выделить 6 млн евро для интеграции Молдавии в объединение

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    Европейский
    фонд развития рассматривает возможность выделения 6 млн евро, чтобы отправить в
    Молдавию советников высокого ранга ЕС. Об этом пишет RT.

    Западные
    эксперты должны будут провести работу по укреплению связей с европейским сообществом,
    а также для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. Сам тендер носит название
    «Миссия
    советников высокого уровня Европейского союза в Республике Молдова».

    «Властям Молдавии будет
    оказана поддержка путем содействия в направлении советников высокого уровня ЕС,
    а также на короткий срок — неключевых специалистов с целью укрепления
    политического диалога для реализации Соглашения об ассоциации (Молдавии с ЕС)…» — говорится
    в тексте документа.

    Однако
    ранее Молдавия отказала Украине в поставке истребителей МиГ-29. Несоблюдение
    антироссийской риторики может
    негативно сказаться на решение о сближении со странами Евросоюза.

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