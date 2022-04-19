ЕС намерен выделить 6 млн евро для интеграции Молдавии в объединение

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Европейский
фонд развития рассматривает возможность выделения 6 млн евро, чтобы отправить в
Молдавию советников высокого ранга ЕС. Об этом пишет RT.
Западные
эксперты должны будут провести работу по укреплению связей с европейским сообществом,
а также для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. Сам тендер носит название
«Миссия
советников высокого уровня Европейского союза в Республике Молдова».
«Властям Молдавии будет
оказана поддержка путем содействия в направлении советников высокого уровня ЕС,
а также на короткий срок — неключевых специалистов с целью укрепления
политического диалога для реализации Соглашения об ассоциации (Молдавии с ЕС)…» — говорится
в тексте документа.
Однако
ранее Молдавия отказала Украине в поставке истребителей МиГ-29. Несоблюдение
антироссийской риторики может
негативно сказаться на решение о сближении со странами Евросоюза.