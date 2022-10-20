Ericsson уходит из России, но делает это ответственно. Компания планирует ещё несколько поставок оборудования перед тем, как окончательно уйти с рынка

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson продолжает постепенный уход с рынка России и планирует еще несколько поставок до конца года. Об этом в четверг в интервью Шведскому радио рассказал глава компании Бёрье Экхольм.





«Мы осуществляем организованный уход с рынка. У нас есть экспортная лицензия на критическое техническое обслуживание и программное обеспечение, но в этом квартале это очень ограниченный объем. И до конца года будет еще несколько поставок», – отметил он.

В конце августа Ericsson объявила, что будет сворачивать свою деятельность в РФ. В компании подчеркнули, что всем сотрудникам в России оказывается финансовая и социальная поддержка. Согласно данным отчета телекоммуникационного гиганта за второй квартал, уход с российского рынка уже обошелся Ericsson в 1,2 млрд крон (130 миллионов долларов).