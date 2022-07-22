Эрдоган заявил о предотвращении угрозы голода для миллиардов людей благодаря зерновому коридору

Зерновой коридор начнет работать в ближайшие дни. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Лидер республики выступил на церемонии подписания соглашения по зерну между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Эрдоган отметил, благодаря соответствующему коридору мировые страны получили возможность предотвратить угрозу голода для миллиардов людей.
«То, о чем мы сегодня договариваемся, внесет вклад в устранение угрозы голода для миллиардов людей», — говорится в речи турецкого президента.
Ранее стало известно, что Россию на подписании соглашения представил министр обороны Сергей Шойгу. РФ и Украины провели процедуры раздельно, уточнили также в прессе.