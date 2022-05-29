Эрдоган заявил о намерении оставаться в Турции до последнего вздоха

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен уезжать из страны до самой смерти. Об этом он сказал во время митинга, который организован в честь годовщины завоевания Стамбула.
Таким заявлением президент Турции прокомментировал слова оппозиционных политиков, что он якобы собирается бежать из страны.
«Мы будем здесь до последнего нашего вздоха. По их словам, Тайип Эрдоган – это человек, который убежит (из страны. — Прим.ред.). Но вот Эрдоган в Атакейе (район Стамбула. — Прим. ред.) Мы здесь до самой смерти», — подчеркнул глава государства.
Ранее Эрдоган сказал, что разочарован результатами переговоров со Швецией и Финляндией по их членству в НАТО. Президент Турции заявил, что пока он находится на своем посту, Анкара не скажет «да» пособникам террористов.