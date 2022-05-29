Эрдоган заявил о намерении оставаться в Турции до последнего вздоха

«Мы будем здесь до последнего нашего вздоха. По их словам, Тайип Эрдоган – это человек, который убежит (из страны. — Прим.ред.). Но вот Эрдоган в Атакейе (район Стамбула. — Прим. ред.) Мы здесь до самой смерти», — подчеркнул глава государства.