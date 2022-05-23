Эрдоган заявил, что Турция не намеренна ввязываться в «украинское шоу»

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не намерена ввязываться я в «шоу по Украине» и продолжит вести дела с Москвой, о разрыве отношений речи нет.
«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.