Эрдоган в разговоре с Путиным сообщил о желании нарастить диалог Киева и Москвы в Стамбуле

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Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Иностранный политик выразил надежду, что Анкара поможет нарастить переговорный процесс между Москвой и Киевом.
О беседе Путина и Эрдогана сообщила канцелярия турецкого лидера. Основной темой для обсуждения стал украинский вопрос. Иностранный политик сообщил, что хочет нарастить стамбульский процесс.
Напомним, что Россия и Украина активизировали переговоры после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Часть диалога сторон состоялась в Стамбуле.
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