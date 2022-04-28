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    Эрдоган в разговоре с Путиным сообщил о желании нарастить диалог Киева и Москвы в Стамбуле

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Эрдоган в разговоре с Путиным сообщил о желании нарастить диалог Киева и Москвы в Стамбуле

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    Depo Photos/Keystone Press Agency/Globallookpress

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Иностранный политик выразил надежду, что Анкара поможет нарастить переговорный процесс между Москвой и Киевом.

    О беседе Путина и Эрдогана сообщила канцелярия турецкого лидера. Основной темой для обсуждения стал украинский вопрос. Иностранный политик сообщил, что хочет нарастить стамбульский процесс.

    Напомним, что Россия и Украина активизировали переговоры после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Часть диалога сторон состоялась в Стамбуле.

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