Эрдоган указал на панические настроения в Европе из-за украинского кризиса

Жители Турции надеются, что глобальный мир преодолеет существующий критический период. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава государства указал на панические настроения в европейских странах из-за украинского кризиса.
«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы стали наблюдать панику в Европе из-за украинского кризиса», – говорится в речи Эрдогана.
Ранее турецкий лидер сообщил, что Запад начал прислушиваться к идее Анкары по реформации Совбеза ООН. По словам Эрдогана, сейчас рушится система безопасности Европы и США.