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Эрдоган указал на панические настроения в Европе из-за украинского кризиса

Эрдоган указал на панические настроения в Европе из-за украинского кризиса
Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Турции надеются, что глобальный мир преодолеет существующий критический период. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства указал на панические настроения в европейских странах из-за украинского кризиса.

«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы стали наблюдать панику в Европе из-за украинского кризиса», – говорится в речи Эрдогана.

Ранее турецкий лидер сообщил, что Запад начал прислушиваться к идее Анкары по реформации Совбеза ООН. По словам Эрдогана, сейчас рушится система безопасности Европы и США.

Турция Украина Эрдоган
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