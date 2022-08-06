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Эрдоган: Турция готова принять Путина и Зеленского на переговорах

Эрдоган: Турция готова принять Путина и Зеленского на переговорах
Xinhua/Global Look Press

Турция готова стать площадкой для проведения переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган рассказал, что предложил Путину организовать его встречу с Зеленским на турецкой территории. Соответствующее предложение он сделал во время переговоров с руководителем российского государства, которые состоялись 5 августа в сочинском санатории «Русь».

Напомним, что переговорный процесс между лидерами Турции и России длился более четырех часов. По словам вице-премьера Александра Новака, в ходе встречи президентам удалось достичь «важных решений».

Зеленский Путин сочи Турция Украина Эрдоган
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RusNewsToday24
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