Эрдоган: Турция готова принять Путина и Зеленского на переговорах

Турция готова стать площадкой для проведения переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган рассказал, что предложил Путину организовать его встречу с Зеленским на турецкой территории. Соответствующее предложение он сделал во время переговоров с руководителем российского государства, которые состоялись 5 августа в сочинском санатории «Русь».
Напомним, что переговорный процесс между лидерами Турции и России длился более четырех часов. По словам вице-премьера Александра Новака, в ходе встречи президентам удалось достичь «важных решений».