Эрдоган: Турция не отвернется от России и Украины

Власти Турции не пойдут на компромиссы западных объединений. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара не отвернется от России и Украины. Эрдоган вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым предложили организовать переговоры Москвы и Киева. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. Он поприветствовал инициативу коллег.

Ранее лидер Турции выступал с аналогичным предложением. Он отметил, что готов принять саммит Зеленского и президента России Владимира Путина в подконтрольной ему республике.

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