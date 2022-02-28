Эрдоган: Турция не отвернется от России и Украины

Эрдоган: Турция не отвернется от России и Украины Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Власти Турции не пойдут на компромиссы западных объединений. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара не отвернется от России и Украины. Эрдоган вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым предложили организовать переговоры Москвы и Киева. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. Он поприветствовал инициативу коллег.

Ранее лидер Турции выступал с аналогичным предложением. Он отметил, что готов принять саммит Зеленского и президента России Владимира Путина в подконтрольной ему республике.

 
загрузка...
 
Донбасс Россия Турция Украина Эрдоган
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru