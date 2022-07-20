Эрдоган раскрыл условие, при котором поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара вновь заблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если руководство этих стран проигнорирует данные ранее обещания. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общаясь с журналистами по окончании саммита в Иране, политик напомнил, что принял решение одобрить расширение Альянса лишь после достижения договоренностей с главами стран Скандинавии о борьбе с организациями, признанными в Турции террористическими. Однако если требования не будут соблюдаться, Анкара откажется ратифицировать подписанные протоколы.
«Теперь, если они не выполнят свои обещания, данные нам, мы не сможем смотреть на этот вопрос позитивно», — заявил Эрдоган.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в блок 18 мая. Протоколы о вступлении в блок были подписаны 5 июня. Теперь документ ожидает утверждения от всех 30 стран-членов объединения.