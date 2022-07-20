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Эрдоган раскрыл условие, при котором поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган раскрыл условие, при котором поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Xinhua/Global Look Press

Анкара вновь заблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если руководство этих стран проигнорирует данные ранее обещания. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Общаясь с журналистами по окончании саммита в Иране, политик напомнил, что принял решение одобрить расширение Альянса лишь после достижения договоренностей с главами стран Скандинавии о борьбе с организациями, признанными в Турции террористическими. Однако если требования не будут соблюдаться, Анкара откажется ратифицировать подписанные протоколы. 

«Теперь, если они не выполнят свои обещания, данные нам, мы не сможем смотреть на этот вопрос позитивно»,  заявил Эрдоган. 

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в блок 18 мая. Протоколы о вступлении в блок были подписаны 5 июня. Теперь документ ожидает утверждения от всех 30 стран-членов объединения.

НАТО финляндия Швеция Эрдоган
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