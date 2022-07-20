Эрдоган раскрыл условие, при котором поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Общаясь с журналистами по окончании саммита в Иране, политик напомнил, что принял решение одобрить расширение Альянса лишь после достижения договоренностей с главами стран Скандинавии о борьбе с организациями, признанными в Турции террористическими. Однако если требования не будут соблюдаться, Анкара откажется ратифицировать подписанные протоколы.