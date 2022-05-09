Эрдоган призвал ЕС написать для себя новую историю на фоне украинского кризиса

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Европейскому союзу следует «написать для себя новую историю» на фоне кризисной обстановки вокруг Украины. Соответствующее предложение озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Своим мнением глава государства поделился 9 мая. По его словам, украинский кризис является предупреждением для Евросоюза.
«Сейчас необходимы солидарность, сотрудничество, как и во времена, когда закладывались основы европейской интеграции», — подчеркнул Эрдоган.
Ранее сообщалось, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько десятилетий. К такому выводу пришел президент Франции Эммануэль Макрон.
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