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    Эрдоган призвал ЕС написать для себя новую историю на фоне украинского кризиса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Эрдоган призвал ЕС написать для себя новую историю на фоне украинского кризиса

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    Depo Photos/Keystone Press Agency/Globallookpress

    Европейскому союзу следует «написать для себя новую историю» на фоне кризисной обстановки вокруг Украины. Соответствующее предложение озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Своим мнением глава государства поделился 9 мая. По его словам, украинский кризис является предупреждением для Евросоюза.

    «Сейчас необходимы солидарность, сотрудничество, как и во времена, когда закладывались основы европейской интеграции», — подчеркнул Эрдоган.

    Ранее сообщалось, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько десятилетий. К такому выводу пришел президент Франции Эммануэль Макрон.

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