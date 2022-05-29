Эрдоган планирует устроить телефонные переговоры с Путиным и Зеленским 30 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет поговорить по телефону с коллегами из России и с Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление 29 мая сделал сам глава турецкого государства.
Переговоры между лидерами могут состояться 30 числа, указал Эрдоган.
Стоит отметить, что Анкара придерживается сбалансированной политики в отношениях и с Москвой, и с Киевом на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Ранее стало известно, что американское правительство планирует поставить Хельсинки и Стокгольм на место Анкары в НАТО. К такому выводу пришел аналитик из Соединенных Штатов Борис Зильберман.