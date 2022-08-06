Эрдоган отметил справедливый подход Путина к решению сирийского вопроса

Президент России Владимир Путин придерживается справедливого подхода к Анкаре по сирийскому вопросу. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, Москва всегда будет способствовать Турции противостоять терроризму.
«Мы говорим, что наша разведывательная организация уже занимается этими вопросами с сирийской разведкой, но наши усилия направлены на то, чтобы получить результат», — ответил Эрдоган журналистам.
Ранее Эрдоган рассказал, что во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи сделал ему предложение устроить переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.