Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным в ходе визита в Иран

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран 19 июля. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента.
Путин намерен посетить Тегеран, где он встретится с участниками «астанинского формата» по Сирии, а также проведет двусторонние встречи с каждым из глав. Об этом сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«На следующей неделе в Тегеране встретятся президенты России, Турции и Ирана. Обсуждать планируют сирийское урегулирование, но отдельно пройдут и двусторонние встречи лидеров. Очевидно, что есть масса острейших, крайне важных вопросов для обсуждения», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что Анкара преследует корыстные цели, позволив Североатлантическому альянсу продолжить рассмотрение заявок на принятие в блок Хельсинки и Стокгольм.