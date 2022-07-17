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Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным в ходе визита в Иран

Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным в ходе визита в Иран
Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран 19 июля. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента.

Путин намерен посетить Тегеран, где он встретится с участниками «астанинского формата» по Сирии, а также проведет двусторонние встречи с каждым из глав. Об этом сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«На следующей неделе в Тегеране встретятся президенты России, Турции и Ирана. Обсуждать планируют сирийское урегулирование, но отдельно пройдут и двусторонние встречи лидеров. Очевидно, что есть масса острейших, крайне важных вопросов для обсуждения», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Анкара преследует корыстные цели, позволив Североатлантическому альянсу продолжить рассмотрение заявок на принятие в блок Хельсинки и Стокгольм.

Иран Путин Россия тегеран Эрдоган
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