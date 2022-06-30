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Эрдоган: международное сообщество «поймет» военную операцию Турции на севере Сирии

Эрдоган: международное сообщество «поймет» военную операцию Турции на севере Сирии
Depo Photos/Keystone Press Agency/Globallookpress

Турция проведет на севере Сирии военную операцию «на языке», который понимает международное сообщество, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Недавно официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил о готовности Анкары провести новую спецоперацию против курдских формирований в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что международное сообщество «поймет» действия турецких войск.

«Проведем операцию “на языке”, который понимает международное сообщество. Турция в этом вопросе имеет серьезный опыт», — объяснил он.

Стоит отметить, что сирийские власти неоднократно называли незаконным присутствие ВС Турции на приграничной территории САР.

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RusNewsToday24
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