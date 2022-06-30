Эрдоган: международное сообщество «поймет» военную операцию Турции на севере Сирии

Турция проведет на севере Сирии военную операцию «на языке», который понимает международное сообщество, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Недавно официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил о готовности Анкары провести новую спецоперацию против курдских формирований в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что международное сообщество «поймет» действия турецких войск.
«Проведем операцию “на языке”, который понимает международное сообщество. Турция в этом вопросе имеет серьезный опыт», — объяснил он.
Стоит отметить, что сирийские власти неоднократно называли незаконным присутствие ВС Турции на приграничной территории САР.