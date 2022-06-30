Эрдоган: международное сообщество «поймет» военную операцию Турции на севере Сирии

«Проведем операцию “на языке”, который понимает международное сообщество. Турция в этом вопросе имеет серьезный опыт», — объяснил он.

Недавно официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил о готовности Анкары провести новую спецоперацию против курдских формирований в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что международное сообщество «поймет» действия турецких войск.