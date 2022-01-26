Эпидемия гонконгского гриппа может начаться в России

Ученые из США опубликовали предварительные данные исследования, согласно которым в Северном полушарии увеличилось число случаев заражения вирусом гриппа, вызванным штаммом H3N2, называемым гонконгским.

Во время пандемии COVID-19 вирусы гриппа циркулировали на очень низком уровне, а популяционный иммунитет против этих вирусов низок. Антитела, вызванные вакциной против гриппа в Северном полушарии в период 2021–2022 годов, плохо нейтрализуют новый штамм H3N2, информируют «Известия» со слов специалистов.

Случаи заражения вирусами этого гриппа фиксируют с лета 2021 года в США, Австралии, Индии, Кении, Непале, ОАЭ, Сингапуре, Нидерландах, Норвегии, Швеции, а также России, то есть по всему Северному полушарию. Именно гонконгский вариант стал причиной того, что в этом году высокая заболеваемость гриппом отметилась уже в начале зимы, а не традиционно в конце. По мнению экспертов, это может стать началом эпидемии.

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