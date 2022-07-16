Эпидемиолог Пшеничная связала новые варианты омикрона с ростом заболеваемости COVID-19

«Сейчас мы видим, что пошел небольшой подъем заболеваемости, и это связано с тем, что идет активная смена одного циркулирующего геноварианта на два других — ВА.4 и ВА.5, которые до этого были выявлены в зарубежных странах», — прокомментировала Наталья Пшеничная в беседе с «Интерфаксом».