Эпидемиолог Пшеничная связала новые варианты омикрона с ростом заболеваемости COVID-19

Увеличение количества новых выявленных случаев коронавируса в России можно объяснить сменой подвариантов омикрона. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная.
«Сейчас мы видим, что пошел небольшой подъем заболеваемости, и это связано с тем, что идет активная смена одного циркулирующего геноварианта на два других — ВА.4 и ВА.5, которые до этого были выявлены в зарубежных странах», — прокомментировала Наталья Пшеничная в беседе с «Интерфаксом».
Однако, несмотря на рост заболеваемости, количество тяжелых пациентов и смертей не увеличится. Дело в том, что новые варианты коронавируса передаются между людьми быстрее, но в целом протекают гораздо легче. Это связано с тем, что коронавирус довольно сильно мутировал за два года, добавила эпидемиолог.