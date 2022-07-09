Эпидемиолог Пшеничная предупредила о способности COVID-19 сохраняться в организме долгое время

«Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый период заболевания давно закончился», — объяснила она в беседе с РИА Новости.