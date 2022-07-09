Эпидемиолог Пшеничная предупредила о способности COVID-19 сохраняться в организме долгое время

Коронавирусная инфекция у некоторых переболевших пациентов может оставаться в организме в течение нескольких месяцев.
Симптомы COVID-19 во многих случаях тоже сохраняются, хотя человек уже не заразен. Об этом предупредила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый период заболевания давно закончился», — объяснила она в беседе с РИА Новости.
Новая волна COVID-19 может прийти в Россию уже в конце августа. Таким прогнозом ранее поделился профессор Петр Чумаков, передает телеканал «360».
При этом новые вспышки коронавируса, вероятнее всего, связаны с появлением свежих вариаций «Омикрона». Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, пишет «Вечерняя Москва».