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Эпидемиолог Пшеничная предупредила о способности COVID-19 сохраняться в организме долгое время

Эпидемиолог Пшеничная предупредила о способности COVID-19 сохраняться в организме долгое время
pxhere.com

Коронавирусная инфекция у некоторых переболевших пациентов может оставаться в организме в течение нескольких месяцев.

Симптомы COVID-19 во многих случаях тоже сохраняются, хотя человек уже не заразен. Об этом предупредила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый период заболевания давно закончился», — объяснила она в беседе с РИА Новости.

Новая волна COVID-19 может прийти в Россию уже в конце августа. Таким прогнозом ранее поделился профессор Петр Чумаков, передает телеканал «360».

При этом новые вспышки коронавируса, вероятнее всего, связаны с появлением свежих вариаций «Омикрона». Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, пишет «Вечерняя Москва».

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