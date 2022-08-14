Эпидемиолог Пшеничная допустила распространение лихорадки Западного Нила в России

Комары-переносчики лихорадки Западного Нила встречаются во многих регионах, поэтому нельзя исключать риск распространения заболевания в РФ. Об этом РИА Новости заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Специалист напомнила, что в 2020 году в стране было выявлено десять случаев заражения лихорадкой, f В 2021-м целых 76. При этом за 2022 год не выявлено ни одного.
«Вирус лихорадки Западного Нила адаптировался не только к температурным режимам южных регионов страны, но и к умеренному климату, в котором расположено большинство регионов России», — рассказала Пшеничная.
Ранее следы лихорадки Западного Нила нашли в крови у украинских военнопленных, сообщил телеканал «360». Российские ученые продолжают изучать эту ситуацию.