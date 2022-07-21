Эпидемиолог Онищенко заявил, что в России может произойти вспышка COVID-19 из-за Украины

Бездействие властей Украины в плане отслеживания заболеваемости коронавирусом может привести к новой вспышке COVID-19 в России. Об этом предупредил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Самое главное, где мы не можем закрыться сегодня — это Украина. Там находится наш большой контингент, там с ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областью идет активное общение. Украина не отчитывается ни о больных, ни о прививках», — цитирует Геннадия Онищенко Общественная Служба Новостей.
По его словам, никто достоверно не знает, как обстоят дела с заболеваемостью COVID-19 на Украине, в то время как там находится большое количество участников российской спецоперации. Из-за этого не получится полностью оградить россиян от инфекции даже в случае введения новых антикоронавирусных ограничений.