Эпидемиолог Малышев назвал отличительные особенности нового подвида COVID-19 «Кентавр»

Специалист отметил, что симптомы нового подвида коронавируса не сильно отличаются от предыдущего. Но распознать заболевание возможно только после сдачи анализов. Малышев рекомендовал гражданам при любых симптомах респираторных заболеваний оставаться дома, чтобы не распространять инфекцию.