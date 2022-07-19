Эпидемиолог Малышев назвал отличительные особенности нового подвида COVID-19 «Кентавр»

Отличительные особенности нового подвида коронавируса «Кентавр» перечислил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев.
Медики зафиксировали пять случаев заболевания новым типом COVID-19 в Москве, сообщили представители Роспотребнадзора. Николай Малышев рекомендовал россиянам не волноваться и соблюдать привычные меры предосторожности, передает Общественная Служба Новостей.
«Уже неделю наблюдаем. Ничего страшного», — заверил инфекционист.
Специалист отметил, что симптомы нового подвида коронавируса не сильно отличаются от предыдущего. Но распознать заболевание возможно только после сдачи анализов. Малышев рекомендовал гражданам при любых симптомах респираторных заболеваний оставаться дома, чтобы не распространять инфекцию.