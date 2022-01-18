Эпидемиолог Горелов усомнился в возможности окончания пандемии в 2022 году

Заявления ВОЗ об окончании пандемии коронавируса в текущем году сделаны на основе математической модели, однако не всегда подобные прогнозы совпадают с действительностью. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист напомнил, что ранее ВОЗ пророчила завершение пандемии в 2020 году, однако появился британский штамм, который смешал все планы. Сейчас окончанию препятствует низкий процент вакцинированных людей. По словам Горелова, в связи с подобными фактами можно допускать, что завершение пандемии в текущем году — надежда на появление света в конце тоннеля, которую вирус может не оправдать. Об этом передают «Известия».

«Хотелось бы приблизиться к 60% коллективного иммунитета по всему миру, но существует проблема доступности вакцинации. Некоторые страны, в частности африканские, не имеют доступа к вакцине», — добавил он.

Ряд ученых тем не менее соглашается с прогнозом ВОЗ. Однако существует и мнение, что пришедший «Омикрон» создаст супермутанта-коронавируса, передает телеканал «360».

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