Эпидемиолог Горелов предупредил о затяжном кашле при штамме «Омикрон»

Эпидемиолог Горелов предупредил о затяжном кашле при штамме «Омикрон» Новости
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Многие заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон» пациенты жалуются на не проходящий неделями изнуряющий сухой кашель, сообщил эпидемиолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По данным Управления здравоохранения Вашингтона, при штамме коронавируса «Омикрон» на кашель жалуются 63% пациентов. При прежнем варианте инфекции этот симптом встречался только в 38% случаев.

«Омикрон» поражает бронхи чаще легких, поэтому пациенты жалуются на бронхиты, отиты, синуситы и навязчивый кашель, сообщил изданию «Московский комсомолец» замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Многие обращают внимание на то, что их преследует навязчивый кашель с саднением задней стенки глотки, как будто с нее снимают слизистую, — это один из симптомов поражения именно бронхов», — рассказал Горелов.

Ранее уролог и академик РАН Армаис Камалов рассказал о превалировании мужчин среди зараженных COVID-19, сообщает monavista.ru. У них также чаще наблюдаются осложнения.

 
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