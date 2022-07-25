Энтузиасты протестировали видеокарту Intel ARC A380 в 8 играх. Конкурентами были Nvidia GTX 1650 и AMD Radeon RX 6400

Блогеры продолжают проводить тестирование новых видеокарт Intel. Пока что в продаже есть только модель A380, которую сравнили с Nvidia GTX 1650 и AMD Radeon RX 6400. Для тестирования использовались 8 современных игр.





Судя по тестам, Arc A380 вполне неплохо показывает себя на уровне аналогичных бюджетных решений. Тестирование проводилось на сборке с процессором Intel Core i5-12600K и 32 ГБ оперативной памяти на разрешении 1080p.

В тестах использовались игры Dying Light 2, Hitman 3, Rainbow Six Siege, Microsoft Flight Simulator, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn и Forza Horizon 5. Во всех случаях карта показал себя примерно на том же уровне, что и другие. Различия составляли порядка нескольких кадров в секунду.

Отметим, что от карты ожидали более высокого уровня производительности, однако, похоже, всё пока что упирается в драйверы. При этом A380 и другие карты не могут использовать майнеры, что может быть плюсом для них.

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